Salernitana-Lazio 0-3, le pagelle: Immobile show, si risveglia Lazzari

Salernitana-Lazio, le pagelle del match.

STRAKOSHA 6 Una gara da assoluto spettatore, può limitare al minimo gli interventi anche perché dalle sue parti il pallone non si vede praticamente mai.

HYSAJ 6,5 Buona gara a buoni ritmi, finalmente spinge a dovere da quella parte. Spina nel fianco per la Salernitana, quando esce Marusic si sposta sulla sinistra.

LUIZ FELIPE 6,5 Potrebbe essere una serata tranquilla ed invece Gondo lo fa lavorare comunque e lo costringe al giallo. Decisiva la respinta su Bonazzoli nella ripresa. (38' st Vavro, ng: esordio stagionale).

PATRIC 6 La serata è tranquilla e lui agisce di conseguenza, controllando gli attaccanti granata senza troppi problemi.

MARUSIC 6,5 Come al solito preferisce occuparsi più della fase difensiva anche se l'avversario non gli crea praticamente nessun problema, ma lo fa con ordine. (13' st Lazzari 7: con lui da quella parte la Lazio spinge molto di più ed infatti si toglie lo sfizio di segnare il 3-0).

MILINKOVIC 7,5 Da vedere e rivedere la giocata a rimorchio di tacco per Immobile sul gol del vantaggio, c'è il suo zampino anche sull'azione del raddoppio. Crea diverse occasioni da gol. Fornitore seriale di palloni.

CATALDI 6,5 Distribuisce palloni in serie, sia a destra che a sinistra peccato per quel giallo (evitabile) che gli costerà la prossima gara contro l'Atalanta. (13' st Leiva 6,5: entra a risultato acquisito, mantiene ordine a centrocampo).

LUIS ALBERTO 6,5 Il primo gol nasce da una sua intuizione, un calcio di punizione battuto a sorpresa per Milinkovic, considerata la differenza con l'avversario gioca con estrema leggerezza.

PEDRO 6,5 Gli è bastato spingere un pochino sull'acceleratore per pescare Immobile al centro area, un pallone al bacio che l'attaccante deve solo spingere in porta. Esce per un fastidio al polpaccio da valutare. (40' pt Anderson 6,5: entra a freddo ed impiega un po' ad entrare in partita, una volta dentro serve a Lazzari la palla del 3-0).

IMMOBILE 8 Ha iniziato il 2022 con il botto: quattro gol in altrettante gare. Rete numero 17 per l'attaccante che torna in vetta alla classifica dei cannonieri. Sfiora la tripletta ma prima la traversa poi Belec gli negano questa gioia. Al bacio l'apertura per Anderson sull'azione 3-0.

ZACCAGNI 6,5 ha sempre bisogno di più tempo rispetto ai compagni per entrare in partita ma quando si scalda si porta a spasso da solo mezza difesa granata. (38' st Romero

SARRI 6,5 In attesa che arrivino buone notizie dal mercato la Lazio riparte e coglie la prima vittoria del 2022 nel segno del solito Immobile e con un Lazzari che meriterebbe di essere tolto dal mercato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Gennaio 2022, 20:09

