Salernitana-Inter 0-5, le pagelle: Dumfries e Calhanoglu danno spettacolo, Brozovic regista da Oscar

Inter spettacolo contro la Salernitana. 5-0 all'Arechi per i nerazzurri, che confermano ancor di più la leadership in campionato. All'11' è Perisic a trovare il gol del vantaggio, mentre al 33' arriva il raddoppio di Dumfries. A chiudere i conti nella ripresa ci pensa Sanchez al 52', mentre nel finale c'è spazio anche per Lautaro (78') e Gagliardini (87').

LE PAGELLE DELL'INTER:

Handanovic 6.5: la Salernitana si vede poco dalle sue parti ma lui è sempre attento. Sull'1-0 salva su Obi ed evita il pari.

D'Ambrosio 6.5: fa il suo compito sulla destra, anche perché c'è Dumfries che attacca per due. Si vede nella ripresa un po' più avanti e in una occasione sfiora pure il gol.

De Vrij 6.5: normale amministrazione per lui, per una giornata si limita ad arginare le poche scorribande avversarie senza strafare. Anche se l'intervento sul tentativo elegante di Gondo di andarsene in area nel finale di gara è da applausi.

Bastoni 6.5: se i padroni di casa arrivano poco dalle parti di Handanovic, nonostante l'impegno, è anche merito suo. Chiude tutti gli spazi e limita anche il generoso Ribery. (Dal 11' st Dimarco 6: entra quando ormai i giochi sono fatti, gestisce senza patemi)

Dumfries 7.5: secondo gol in campionato, a coronamento di un'altra gara fatta di ottimi inserimenti e chiusure in difesa efficaci. E' davanti che sembra sempre più strabordante. In decisa crescita.

Barella 6: ci mette sempre tanta foga, ma gli costa anche cara, perché il giallo lo lascerà a casa nella sfida contro il Torino. Una macchia in una prestazione comunque positiva. (Dal 11' st Vidal 6.5: ci mette impegno per farsi vedere, anche se ormai c'è ben poco da fare di più)

Brozovic 7: tutte le azioni passano dai suoi piedi. E' un metronomo perfetto ormai, sa accelerare e rallentare quando deve. Entra in tante occasioni nerazzurre e quando c'è da recuperare palla, lui c'è sempre. Determinante come non mai. (Dal 26' st Gagliardini 6.5: generoso come sempre, qualche buono spunto, come in occasione del poker di Lautaro. E poi mette anche la firma sulla cinquina)

Calhanoglu 7.5: due assist ma soprattutto un'azione stupenda, quella che porta al tris di Sanchez. Il turco però è sempre più protagonista nella squadra di Inzaghi. Si diverte, è libero di testa. E si vede.

Perisic 6.5: ancora in rete, ancora una prova maiuscola del croato, che sembra sempre più un nuovo acquisto di questa Inter. Bravo in fase di spinta, ordinato quando c'è da difendersi (poco). Ora però servirebbe trattenerlo, perché uno come lui a Inzaghi serve. (Dal 34' st Kolarov sv)

Dzeko 6.5: serata in cui si vede più in fase di regia offensiva che in quella di finalizzazione. E' un po' annebbiato in questo senso, vedi il gol divorato dopo l'uscita a vuoti di Fiorillo. Per una volta però può starci.

Sanchez 7: per un tempo si muove, fa venire il mal di testa alla difesa campana, ma sbaglia quasi sempre l'ultima scelta. Nella ripresa però trova il tris dopo un'azione spettacolare, iniziata proprio da lui a metà campo. Sarà una seconda linea, ma è comunque fondamentale. (Dal 11' st Lautaro 6.5: qualche buono scambio lì davanti ma non si danna l'anima ovviamente, visto che il risultato è ampiamente in cassaforte. Però alla prima occasione la mette dentro. Sentenza)

All. Inzaghi 7: questa Inter è uno spettacolo. Vabbè che davanti c'era una squadra volenterosa sì ma fortemente condizionata anche dalle vicende societarie, ma i nerazzurri hanno dato dimostrazione ancora una volta delle loro potenzialità, capitalizzando addirittura poco rispetto a quanto prodotto. La squadra si diverte, tanto. E il merito è il suo.

LE PAGELLE DELLA SALERNITANA:

Fiorillo: 6

Delli Carri: 5.5

Gagliolo: 5

Gyomber: 5.5 (dal 35' st Zortea 6)

Bogdan: 5.5

Ranieri: 5 (Dal 26' st Jaroszynski 6)

L. Coulibaly: 5

Kastanos: 5.5 (Dal 16' st Schiavone 6)

Obi: 5.5

Ribery: 6 (Dal 26' st Gondo 6)

Simy: 5 (Dal 16' st Djuric 6)

All. Colantuono: 5.5

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA