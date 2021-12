«La Salernitana non parte per Udine. «Casi di Covid all'interno del gruppo». L'Udinese:«Noi ci saremo regolarmente»

La Salernitana, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per Udine dove avrebbe dovuto giocare oggi alle 18,30. Lo ha comunicato in nottata il club. «L'U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra - si afferma - prende atto delle disposizioni dell'ASL di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi». «La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali».

Covid in Serie A, torna il caos: la Asl ferma la Salernitana (per 3 contagi). Niente trasferta a Udine

L'Udinese Calcio sarà regolarmente presente in campo stasera alle 18.30 alla Dacia Arena per l'anticipo dell'ultimo turno di andata della serie A, contro la Salernitana: lo apprende l'ANSA da fonti qualificate della società, che non ha voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali. Secondo quanto si è appreso, non essendoci comunicazioni ufficiali della Lega, la squadra - che si trova in ritiro - si presenterà allo stadio, assieme al direttore di gara e ai suoi collaboratori, nonostante la mancata partenza dei campani per la trasferta, fermati dalla ASl dopo l'accertamento di casi di positività al Covid.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 14:01

