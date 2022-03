Russia, Dzyuba rifiuta la convocazione: «Non per questioni politiche, ma ho molti parenti in Ucraina»

Artem Dzyuba, dall'inizio della guerra in Ucraina, era stato più volte ripreso dai colleghi di altre nazioni per non essersi schierato contro l'invasione russa. Il miglior marcatore della storia della nazionale russa, adesso si schiera. Ma «non è una decisione politica». L'uomo simbolo del calcio russo ha rifiutato la convocazione perché avrebbe molti parenti in Ucraina.

Leggi anche > «(No) Guerra», doppietta per l'attaccante in campo con il messaggio per la pace

Nonostante la Fifa l’abbia esclusa dagli spareggi per il Mondiale in Qatar che si disputeranno la prossima settimana, la nazionale della Russia si troverà comunque in ritiro per lavorare durante questa pausa del campionato. A scuotere il clima della selezione del ct Karpin arriva la decisione di Artem Dzyuba, capitano e uomo simbolo, che ha chiesto al tecnico di non essere convocato per il ritiro.

«Domenica abbiamo parlato al telefono - ha spiegato l'allenatore Karpin al sito ufficiale della federazione calcistica russa - ci ha assicurato che vuole davvero giocare in nazionale, ma ora, a causa della difficile situazione in Ucraina, dove ha molti parenti, si è scusato e ha chiesto per motivi familiari di non essere convocato in questo giro. Abbiamo concordato che rimarremo in contatto con lui e seguiremo le sue prestazioni con lo Zenit».

L’attaccante dello Zenit San Pietroburgo non rientra, dunque, nella lista dei convocati per una decisione personale dello stesso calciatore, le cui implicazioni sembrano politiche prima ancora che sportive. Ma non è così.



A chiarire il vero motivo del rifiuto alla convocazione è stato poi lo stesso attaccante, intervistato da Sport-Express: «Non vado in nazionale non per questioni politiche - ha dichiarato - ma per circostanze familiari. Non voglio entrare nei dettagli, ma in questo periodo vorrei trascorrere del tempo con la mia famiglia. Karpin mi ha frainteso o le sue parole sono state interpretate male».

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 20:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA