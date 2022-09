Russell Crowe, il Gladiatore è biancoceleste: «Forza Lazio». Il video su Twitter

Il 'gladiatore' è della Lazio. Russell Crowe, che appena ne ha occasione torna a Roma, città che ama da quando girò da protagonista Il Gladiatore di Ridley Scott, nella sua ultima visita nella Capitale - nella quale ha postato anche una foto del palazzo del Messaggero in via del Tritone - ha fatto coming out sulla sua fede calcistica.

È la stessa Lazio a postare il filmato sul suo profilo Twitter ufficiale, scrivendo: «Abbiamo ricevuto questo video in direct». «I have a special guest, guys», spiega l'autore del video, e spunta Crowe: «Forza Lazio». Il post ha ovviamente scatenato l'inferno (cit.) per i tifosi laziali, felici di avere un tifoso d'eccezione tra le proprie fila, ma soprattutto ha scatenato gli sfottò contro i cugini romanisti.

📲 Abbiamo ricevuto questo video in Direct… pic.twitter.com/zpEu8RwHzA — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 27, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Settembre 2022, 18:23

