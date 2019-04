Rugani supera l'esame di maturità. Bentancur nel vivo del gioco, Mandzukic spento

Szczesny 7 Buon riflesso su tiro a giro di Ziyech, parata da campione nel finale su Ekkelenkamp

Cancelo 5 Illumina la scena con l’assist per Ronaldo, rovina tutto con l’errore gratuito che innesca l’1-1 di Neres

Rugani 6,5 Prestazione solida e di personalità, prova di carattere e di maturità

Bonucci 6,5 Un po’ in affanno come tutti i compagni quando l’Ajax alza la pressione, ma regge l’urto

Alex Sandro 6 Più dinamico del solito, più propositivo di Veltman, qualche sbavatura difensiva e in fase di impostazione

Bentancur 7 Avvia l’azione del vantaggio juventino, sempre nel vivo del gioco, alterna giocate di fino a scivolate di sostanza. Utilissimo

Pjanic 6,5 Poco regista, molto mediano. Fatica a imporre il suo gioco e allora dà una mano come può recuperando palloni e schermando la difesa.

Matuidi 5 Si perde nella grande organizzazione dell’Ajax, incide relativamente ed è costretto a uscire per un problema muscolare

(30’st Dybala ng)

Bernardeschi 6 Il più vivo nel primo tempo con una botta mancina fuori di un soffio dopo 2 minuti e una girata al volo che sfiora il palo, poi si perde alla ditanza

(45’ +2’ st Khedira ng)

Mandzukic 5 Qualche sponda, diverse torri ma poco più.

(15’ st Douglas Costa 6,5 Sfiora il colpaccio con un sinistro che si stampa sul palo)

Ronaldo 7 Ci pensa lui a trascinare la Juve con il 126° gol in Champions, la sua 24° rete in 21 quarti di finale giocati, 8° centro contro l’Ajax. Trasforma in oro l’unica vera occasione del primo tempo, poi sgomita e soffre coi compagni quando l’Ajax comanda il gioco

Allegri 6,5 Azzecca le scelte di formazione in dubbio: Bentancur e Cancelo (ma solo per i primi 45 minuti). Responsabilizza Rugani il giusto, l’1-1 è un ottimo risultato in attesa del ritorno all’Allianz, ma l’Ajax ha dominato in lungo e in largo. E ha già sbancato il Bernabeu. Ultimo aggiornamento: 00:07





© RIPRODUZIONE RISERVATA