Rudy Krol: «Solo in agosto la vera serie A e non sottovalutate Inzaghi»

Rudy Krol ha le idee chiare sul calcio italiano. Del resto, le ha sempre avute quando giocava nel Napoli negli Anni 80, a detta sua gli anni più belli da calciatore: trasformò una squadra normale in un team da scudetto, poi mancato per un niente. Nella Nazionale olandese, poi, fu due volte secondo al Mondiale e protagonista di quella squadra rivoluzionaria del calcio totale, ancora oggi amatissima.



Rudy, le grandi squadre in serie A hanno cambiato fin qui più allenatori che giocatori. Perché?

«Scelte avvedute, non è il periodo migliore per fare rivoluzioni di gioco, meglio difendere bene quello che si ha; questi allenatori lo sapranno fare al meglio».



Quindi, lei vede un mercato debole e con poche novità?

«Ci sono pochi soldi, non lo dico solo io. Ed è anche normale dopo quasi due anni di pandemia che hanno messo l'economia mondiale in ginocchio. Vale anche per il calcio. Meglio rassegnarsi: credo che qualche colpo dai grandi club arriverà solo in agosto e sul finire dell'estate».



Quali sono le favorite in serie A dopo questo intenso valzer di allenatori e di ritorni eccellenti?

«Allegri conosce bene il calcio italiano, torna dopo una pausa, non dopo aver allenato altrove. Bisognerà vedere cosa farà di nuovo rispetto a Pirlo, non ha un compito facile alla Juve. Bene l'arrivo di Mourinho alla Roma, ma è chiaro che la squadra va rinforzata. Quella che ho visto giocare io nella scorsa stagione era debole e incompleta; a un tecnico come lui bisogna costruirgli una rosa importante. Il Milan non ha cambiato allenatore e forse questo può essere un vantaggio».



E l'Inter, da Conte a Inzaghi?

«Simone Inzaghi è un tecnico che seguo e che alla Lazio ha fatto un buon lavoro. È un allenatore a cui piace giocare al calcio, per questo piace anche a me. È diverso da Conte, non ha gli stessi schemi. Sono certo che farà un gran lavoro anche all'Inter».

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Luglio 2021, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA