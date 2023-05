«Voi rubate i campionati» e il tifoso juventino risponde: «Voi rubate i motorini», il video virale a Napoli

Il Napoli è sempre più vicino al suo terzo scudetto, ma le polemiche dopo la partita tra Napoli e Salernitana non sembrano essersi ancora esaurite. Sui social network gli sfottò delle tifoserie ai tifosi partenopei non cessano e c'è anche chi ha osato di più, andando proprio all'ombra del Vesuvio per prendersi gioco dei supporters napoletani.

Napoli campione, gli ultrà del Nord si ribellano. Da Bergamo a Udine, le minacce choc: «Da noi non si festeggia»

Salerno, la bandiera del Napoli al balcone è un affronto: Gianluca aggredito e picchiato sotto casa

Dopo la partita Napoli-Salernitana di domenica 30 aprile, alcuni tifosi napoletani hanno indossato le magliette delle squadre avversarie per provocare i tifosi napoletani per quella che sarebbe dovuta essere la festa scudetto.

Il botta e risposta su TikTok

Lo youtuber risponde con un video provocatorio ai commenti di alcuni fan: «Ti uccidono, non andare» e «non esci vivo, fidati». I tifosi napoletani demoralizzati dall'esito della partita con la Salernitana allo stadio Diego Armando Maradona, hanno criticato il ragazzo: «Perché vieni a provocare?» e «Leva la maglia». Lui ha invece risposto con un coro «Chi non salta napoletano è!». Un tifoso napoletano gli ha detto a quel punto: «Voi rubate i campionati» e lui risponde: «E voi rubate motorini e portafogli».

Un siparietto social che sta trovando molti consensi sui social e che accende ancor di più l'attesa in vista della 33esima giornata di campionato che potrebbe assegnare - definitivamente - il tricolore alla squadra di Luciano Spalletti.

