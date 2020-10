Un messaggio di incoraggiamento, da fuori. Eccolo, Cristiano Ronaldo, che dovrà salatre la sfida con Messi. «Mi sento bene e sono in forma: forza Juve fino alla fine!»: è il messaggio postato da Cristiano Ronaldo su Instagram. Sul divano della sua villa torinese, dove è ancora in isolamento perché non si è negativizzato dal Covid-19, il portoghese manda un messaggio ai suoi fan e ai suoi compagni, impegnati questa sera nella sfida di Champions League contro il Barcellona. CR7 non potrà esserci, ma garantisce sul suo ottimo stato di salute ed è vicino alla squadra.

E poi. "Il tampone è una str...". Cristiano Ronaldo ha risposto così ad un commento dopo aver postato una sua foto in cui ha annunciato di sentirsi bene e in salute concludendo con un "Forza Juve".

«Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti»: il virologo Roberto Burioni, con un tweet, ha replicato così a Cristiano Ronaldo che sui social ha definito il tampone Covid «una c...ata» e di sentirsi bene, nonostante sia ancora positivo al coronavirus.

Do il benvenuto nella nutrita schiera dei virologi al collega Cristiano Ronaldo. Sarà utilissimo nella prossima partitella contro gli oculisti. pic.twitter.com/oKhmVcPSfx — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) October 28, 2020

«Credo che Ronaldo abbia rappresentato il sentimento di molti italiani. Non condivido l'espressione usata, che è volgare, ma ha detto una cosa che molti pensano. Il tampone ha un grande significato nel tracciamento però oggi stiamo per avere un Paese che rischia di finire ingessato dalla strategia dei tamponi». Così Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, commenta il post su Instagram del giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo, che ieri è risultato ancora positivo a Covid e non potrà giocare stasera nel big match di Champions all'Allianz Stadium contro il Barcellona. Il campione portoghese ha scritto nei commenti: «Il tampone è una str...».

