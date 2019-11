Cristiano Ronaldo is e great person stops the game to makes selfie with a fans #CristianoRonaldo pic.twitter.com/3BS7FPbD8O — DONSPORTS (@DONSPORTS2) November 14, 2019

Giovedì 14 Novembre 2019, 23:39

Una serata senza dubbio particolare quella di. Intanto perché con la tripletta alla Lituania ha condotto il suo Portogallo alla vittoria e ha rassicurato i tifosi dellasulle proprie condizioni fisiche, dopo che le parole di Sarri sui problemi al ginocchio avevano fatto scattare l'allarme. E poi perché, grazie alla triplice marcatire,ha raggiunto i 98 gol con la maglia della Nazionale, avvicinando nettamente il traguardo della tripla cifra. In tutto questo il fuoriclasse bianconero ha trovato anche il tempo per concedersi a un tifoso che ha fatto invasione di campo per strappare un selfie al suo campione del cuore. E Ronaldo, va detto, come spesso fa, non si è sottratto.