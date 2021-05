Pagelle Juve. CR7: 83' inguardabili, poi con una doppietta salva Pirlo. C'era una volta il West e pure... McKennie

Udinese-Juve 1-2: i voti juventini

SZCZESNY 5,5

Sulla rete di Molina non è impeccabile. Momento delicato anche per il portiere polacco.

DANILO 6,5

Gioca ovunque, prova a scuotere la squadra, si impegna anche nella costruzione del gioco. Indomabile (40’ st Correia ng).

DE LIGT 6,5

Non indietreggia di un centimetro nel duello fisico con Okaka. Il suo mestiere lo sa fare.

BONUCCI 6

Da buon capitano, prova a prendersi più responsabilità. Si fa sentire molto. Fa quello che può.

ALEX SANDRO 5,5

Ogni volta che prova a scappare via, viene circondato da giocatori friulani. Gli manca anche un pizzico di precisione.

CUADRADO 5,5

Forse non è più abituato a giocare esterno alto. Pochi dribbling, pochissime idee. Silenziato.

BENTANCUR 6

Utile in fase difensiva ma, quando ha la palla tra i piedi, è troppo timido. Ha il merito di non arrendersi mai.

MCKENNIE 5

Si distrae sull’azione che sblocca la partita. Prova a riscattarsi con i suoi proverbiali inserimenti. Non è fortunato (40’ st Rabiot 6,5: decisivo nell’assist che vale il 2-1).

BERNARDESCHI 5

Trotterella sulla fascia senza mai inserire le marce alte. In evidente difficoltà, soprattutto pare bloccato mentalmente (14’ st Kulusevski 5,5: qualche cross, poca sostanza).

DYBALA 5

Dovrebbe attaccare l’area, invece arretra spesso a cercare palla. Non è utile a nessuno, neanche a sé stesso. Non trova mai il dialogo con CR7. Fumoso (21’ st Morata 5: non sta bene e si vede. Spento).

CRISTIANO RONALDO 7,5

<HR0,0.5,4,0>Inguardabili i suoi primi 83’ poi si accende e cambia il corso della partita. Una doppietta da Champions League. Salvatore della patria.

PIRLO 6

Limita gli esperimenti ma non cambia nulla. La sua mano non si vede e le sue indicazioni si perdono nel vento del Friuli. Salvato da CR7.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Maggio 2021, 20:26

