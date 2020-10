Cristiano Ronaldo ancora positivo al coronavirus: a rischio la sfida al Barcellona di Messi

Cristiano Ronaldo rischia di saltare la sfida a Leo Messi. Il campione portoghese della Juventus, secondo i media lusitani, sarebbe ancora positivo al coronavirus dopo l'ultimo tampone di controllo, scrivono le edizioni online dei giornali Correio da Manha e Record, ripresi anche dallo spagnolo Marca, che scrivono che CR7 non ha ancora sconfitto il Covid.

Se la cosa venisse confermata, oltre ad essere impossibile la presenza di CR7 contro il Verona domenica sera, sarebbero azzerate le speranze di recupero in vista del faccia a faccia con Lionel Messi, con il Barcellona atteso allo Stadium mercoledì prossimo, 28 ottobre, per la Champions. La Juve ha già esordito martedì in Champions League nella vittoriosa trasferta di Kiev contro la Dinamo, vinta 2-0 con doppietta di Alvaro Morata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Ottobre 2020, 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA