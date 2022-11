Cristiano Ronaldo, dove andrà dopo Manchester? Arriva l'offerta choc dello sceicco: «Triennale da 216 milioni»

di Redazione web

Cristiano Ronaldo cerca squadra. L'attaccante portoghese tra i migliori giocatori della storia del calcio, è al momento impegnato con la sua Nazionale ai Mondiali in Qatar, nel frattempo ha lasciato il Manchester United e sta cercando una nuova società con cui giocare.

Dopo la sua avventura con la Juventus, durata dal 2018 al 2021, Cristiano Ronaldo aveva deciso di tornare a giocare in Premier League, più precisamente al Manchester United, il club che, grazie a mister Alex Ferguson, lo ha consacrato come uno dei migliori giocatori del mondo in circolazione.

Peccato però che la sua seconda avventura con i Red Devils, sia stata tutt'altro che positiva. A parte la mancata qualificazione in Champions League, ciò che più ha fatto storcere il naso a CR7, sono stati gli allenatori con cui proprio non si trovava: prima Rangnick e poi Ten Hag. Il portoghese ha quindi deciso di rescindere il contratto con il club inglese.

L'offerta milionaria

Cristiano Ronaldo è quindi senza squadra al momento, ma i pretendenti ci sono già e fanno anche sul serio. In Arabia Saudita, l'Al Nassr, che è una delle società sportive arabe più importanti, avrebbe offerto un contratto triennale di 216 milioni all'attaccante.

Il principe Abdulaziz spera che Ronaldo, dopo tante avventure europee, desideri fare nuove esperienze, e quindi vestire la maglia dell'Al Nassr.

