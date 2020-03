Cristiano Ronaldo, la mamma Dolores ricoverata in ospedale per un ictus

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Marzo 2020, 12:00

Paura per, la madre di. La donna sarebbe in ospedale a Madeira, dove è nato e cresciuto il campione della Juventus, a. Dolores è stata ricoverata d’urgenza per un ictus ischemico, secondo quanto raccontato stamattina dall’emittente portoghese Tvi: l’ictus sarebbe stato causato da un coagulo di sangue in un vaso sanguigno nel cervello.Le condizioni della mamma dell’ex Pallone d’oro non sarebbero però, per fortuna, gravi: Dolores, secondo la stampa inglese, sarebbe cosciente e le sue. La donna si trova ora nell’ospedale portoghese Dr. Nélio Mendonça di Funchal, a Madeira.​Il malore sarebbe avvenuto questa mattina intorno alle 5.30: Dolores, 65 anni, è la persona più importante nella vita di Ronaldo. Lo ha cresciuto da piccolo senza il papà e i due sono molto legati, così come Cristiano è sempre molto legato alla sua terra, che lasciò da ragazzino per trasferirsi prima a Lisbona, poi a Manchester.