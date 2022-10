Il Manchester Utd mette Ronaldo fuori rosa dopo la 'fuga' col Tottenham. L'annuncio ufficiale del club

Il Manchester United rompe definitivamente con Cristiano Ronaldo. Con una nota ufficiale, i Red Devils hanno informato che l'ex Juve è stato escluso dal match con il Chelsea, che si giocherà sabato. Poche righe, che raccontano molto di più di quanto si può leggere.

Ronaldo triste e solo allo United: «Alcuni compagni non lo vogliono più». Idea scambio con Morata?

Nainggolan fuma in panchina prima della partita, l'Anversa lo sospende a tempo indeterminato FOTO

Secondo quanto riportato da più fonti in Inghilterra, il campione portoghese si sarebbe rifiutato di entrare nel match di mercoledì contro il Tottenham di Antonio Conte. Il tecnico ten Hag l'avrebbe chiamato per la sostituzione al 72', ma Ronaldo avrebbe detto «no», imboccando il tunnel che conduce agli spogliatoi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per il club, che già dalla scorsa estate mal sopporta l'ex attaccante della Juventus. Adesso il giocatore è stato escluso dalla prima squadra e dovrà allenarsi a parte, finché non si prenderà una decisione ufficiale sul suo futuro. Possibile la via della resciscione di contratto, che darebbe al giocatore la possibilità di scegliersi la sua nuova squadra.

Cristiano Ronaldo will not be part of the Manchester United squad against Chelsea after he refused to come on as a substitute against Spurs and left Old Trafford before the final whistle, reports @lauriewhitwell pic.twitter.com/1FBQ5UuBgb