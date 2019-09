Ronaldo criptico sui social: «Dopo la notte viene l'alba». Il post dopo il premio Fifa a Messi

Martedì 24 Settembre 2019, 11:40

viene incoronato come miglior giocatore Fifa ai Best Fifa Football Awards, eposta un messaggio criptico sui social: non deve esserci rimasto molto bene il campione della Juventus, che ha disertato la cerimonia ed è rimasto a casa, ufficialmente per curarsi, dato che un affaticamento all'adduttore lo costringerà a saltare la sfida di questa sera contro il Brescia.E CR7 ha affidato a Instagram il suo pensiero, decisamente ambiguo: «Pazienza e persistenza sono due caratteristiche che differenziano il professionista dal dilettante. Tutto ciò che è grande oggi è iniziato in piccolo. Non puoi fare tutto, ma fai tutto il possibile per realizzare i tuoi sogni. E tieni presente che dopo la notte arriva sempre l'alba», scrive Ronaldo. Cosa avrà voluto dire?