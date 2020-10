Cristiano Ronaldo positivo al Covid, ma niente quarantena: è già ripartito per Torino

Niente quarantena in Portogallo per Cristiano Ronaldo, che dopo la positività al Covid-19 ha lasciato il ritiro della Nazionale portoghese e secondo i media portoghesi sarebbe già ripartito per Torino. Lo scrive A Bola, che dopo aver registrato come l'attaccante avesse seguito l'allenamento dei compagni dalla terrazza della sua stanza in attesa dell'ok delle autorità sanitarie locali, ha riferito della partenza di Ronaldo dal ritiro.

«Cristiano è già in volo per Torino, ha scelto di fare in Italia la sua quarantena», si legge. La scelta di Ronaldo potrebbe essere legata alle nuove disposizioni del Dpcm in vigore da oggi, che prevede una quarantena di soli 10 giorni per i positivi asintomatici (a patto di avere un tampone negativo alla fine del periodo di isolamento): in questo modo CR7 potrebbe tornare a disposizione di Pirlo per la sfida di Champions League contro il Barcellona.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 14 Ottobre 2020, 15:56

