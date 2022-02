«Ronaldo alla Roma». In Inghilterra danno per fatto l'arrivo di CR7 alla corte di Mou. Ecco la verità sull'operazione

L’agente Mendes, Mourinho e la necessità di un colpo per risvegliare la piazza. Tutti elementi che hanno portato in questi giorni i tabloid inglesi ad accostare il nome di Cristiano Ronaldo alla Roma. Il primo è stato il Sun ma in Inghilterra - dove in molti sono convinti della storia già agli sgoccioli tra Cr7 e lo United - ora la voce si sta spargendo in maniera più importante. Suggestione? Probabile anche perché da Trigoria fanno capire che verrà tagliato il monte ingaggi oggi quarto in serie A e con ricavi miseri in termini di risultati.

Ronaldo guadagna una enormità: 25 milioni circa a stagione. Fuori portata di tutti, tranne forse del PSG in caso di passaggio di Mbappe al Real Madrid. O del Newcastle del Re saudita. Va detto che l’agente del campione portoghese è lo stesso di Mou, e che in Italia Cr7 viaggia ancora a una media di 25 gol stagionali. Tutti elementi che hanno alimentato la fantasia. Gli stessi tifosi romanisti però sono scettici. «Ci basterebbe avere ancora Mourinho e Zaniolo il prossimo anno », è il commento più in voga. I Friedkin però non sono nuovi a sorprese.

