Romulo entra tardi ma brilla

STRAKOSHA 5

Troppo corta la respinta sul tiro di Sarabia che consente a Ben Yeddere di segnare, è incerto anche sul raddoppio.

PATRIC 5

Solita musica: tanto impegno ma non è all'altezza. Ingenuo sul gol di Ben Yedder che tiene colpevolmente in gioco. (4' st Correa 5: ha sui piedi la palla del pari ma cincischia troppo).

ACERBI 5,5

C'è anche del suo sulla prima rete spagnola, non è un attaccante ma è clamoroso il gol che si mangia a tu per tu con

RADU 6

A corto di fiato avrebbe bisogno di riposare ma a causa delle assenze è costretto agli straordinari. Tanto cuore e lucidità.

MARUSIC 5

Non affonda poi come un tempo, si limita al compitino che non può bastare contro il Siviglia. Sul rosso arbitro severo ma lui ingenuo.

CATALDI 6

Certamente tra i migliori fa il suo senza sbavature e sfiorando anche il gol su u bel calcio di punizione.,

BADELJ 5,5

Un passo indietro rispetto alla gara contro il Genoa, il ritmo del Siviglia lo manda in affanno anche se limpoegno non manca. (31' st Durmisi 5: molle sul raddoppio).

MILINKOVIC 5,5

L'azione del gol del Siviglia nasce da un suo errore in fase di impostazione. Al bacio l'assist per Acerbi che si divora la palla dell'1-1. (10' st Romulo 6,5: positivo e propositivo).

LULIC 6

Sullo 0-0 c'è un rigore clamoroso che può indirizzare la gara ma per l'arbitro tutto ok. Non si risparmia mai, come sempre.

CAICEDO 5

Un bel passaggio che manda in porta Immobile ma di tiri in porta nemmeno l'ombra. Da un attaccante ci si aspettano gol.

IMMOBILE 5

Compleanno amaro per il bomber della Lazio sconfitto ed eliminazione dai suoi tanto odiati ex compagni. Sbaglia davanti alla porta e non è da lui.

INZAGHI 5,5

Lo spirito era quello auspicato dal tecnico alla vigilia ma la squadra manca di cattiveria sotto porta, decisiva in certe gare.





