Roma, Ziyech dice sì a Mourinho. Si tratta su Zaniolo: il Milan offre 24,5 milioni

ROMA -Quattro città e tre giocatori. L'intrigo di mercato di fine gennaio che riguarda la Roma si gioca sul filo del rasoio tra incastri e una clessidra con sempre meno granelli. Il nome che comanda il domino è Nicolò Zaniolo per il quale il Milan avrebbe alzato l'offerta arrivando a 24,5 milioni tra prestito e riscatto vincolato però a determinate condizioni ancora da definire. Un avvicinamento, anche se non decisivo ancora.

La Roma intanto ha incassato un doppio sì che fa sognare i tifosi in quella rincorsa al secondo posto occupato proprio dai rossoneri e ora lontano appena 1 punto. Il Chelsea, infatti, preferisce cedere Ziyech in Italia. E lo stesso marocchino avrebbe dato la sua piena disponibilità a Mourinho che in estate vorrebbe portare nella capitale anche il connazionale Amrabat. Il problema dello stipendio si supera in due modi: con l'aiuto del Decreto Crescita visto che si tratterebbe di acquisto a titolo definitivo e con una spalmatura dei 6,5 milioni annui su un contratto quadriennale da circa 5 a stagione.

Anche la cifra dell'operazione è stabilita: circa 25-28 milioni. Gli stessi che la Roma si aspetta di ottenere per Zaniolo che intanto ha fatto sapere al Milan di accettare un contratto da 2,8 milioni a stagione. Molti meno di quelli che chiedeva a Trigoria per il rinnovo. Una nuova proposta potrebbe arrivare oggi dopo il lavoro tra intermediari e procuratore. Roma, Londra e Milano quindi.

La quarta città è Liverpool dove gioca l'Everton, unico concorrente per Ziyech. Il club inglese però si trova al penultimo posto in classifica, ha esonerato Lampard e in più dovrebbe prima trovare un acquirente per Gordon, altro ribelle che ha disertato l'allenamento e interessa al Newcastle. Il marocchino è più attratto dalla Roma che mette sul piatto partecipazione alle coppe (ancor meglio se fosse la Champions) e la presenza di Mou. Uno dei motivi che ha spinto un anno e mezzo fa Abraham a sposare il progetto Roma. Il Chelsea ha comunicato di non voler esercitato il diritto di recompra a 80 milioni per l'inglese che domenica spera di segnare anche a Napoli dopo i gol a Torino e Milano. Al Maradona Mourinho recupererà Pellegrini. Lo Special One ieri ha assistito ai quarti di coppa Italia Primavera contro gli azzurri al Tre Fontane (2-1 per la Roma) accompagnato da Zalewski, Bove, Tahirovic e Volpato. Intanto fa le valigie Vina che passa al Bournemouth in prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 14. La Roma potrebbe ora tornare sul mercato dei terzini con Odriozola pronto a trasferirsi in prestito secco.

