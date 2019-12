Roma-Wolfsberger, dalle 21.00 La Diretta le formazioni ufficiali

Giovedì 12 Dicembre 2019, 18:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Match point per la Roma di Paulo Fonseca, che con i 3 punti questa sera all'Olimpico contro il Wolfsberger, già eliminato, può accedere ai sedicesimi di finale di Europa League che si giocheranno a febbraio. I giallorossi hanno raddrizzato una situazione complicata grazie alla larga e bella vittoria di Istanbul di 15 giorni fa, e si qualificherebbero anche in caso di pareggio o addirittura di sconfitta, ma solo se in casa del Monchengladbach non vince il Basaksehir.(4-2-3-1) Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.(4-2-3-1) Kofler; Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz; Schmid,Leitgeb; Ritzmaier, Liendl, Niangbo; Weissman. All. Sahli