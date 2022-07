Roma, Wijnaldum nelle prossime ore. E per l'attacco spunta Belotti

di Francesco Balzani

Avete presente quei pacchetti Spa&Relax tutto incluso? Ecco riservatene uno a Tiago Pinto. A settembre però. Perché il mercato della Roma in questo fine luglio procede senza sosta e così sarà anche ad agosto. Tra stasera e domenica è previsto l’arrivo di Wijnaldum. L’accordo con il Psg è totale: prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di 30 presenze stagionali e la partecipazione alla Champions con stipendio pagato per metà dal club francese. In caso di riscatto poi scatterà il Decreto Crescita. E allora cosa si aspetta? Il 31 luglio, data in cui a Wijnaldum sarà corrisposto un bonus di circa 2,8 milioni dal Psg come da contratto.

Il giocatore intanto si sottoporrà alle visite mediche. Nessun allarme, nemmeno quando la Juve (dopo il crack Pogba) ha provato a inserirsi per strapparlo all’ultimo momento. Secco il no di club e giocatore. Un atto che Mourinho ha gradito non poco. Ieri il tecnico è volato in Israele dove sabato la Roma affronterà il Tottenham in amichevole (autografi e applausi per Dybala e Zaniolo).

Sull’aereo verso Tel Aviv mancavano Shomurodov, Veretout e Carles Perez. Un caso? No. Tutti e tre potrebbero partire. Il francese - che avrebbe lamentato un fastidio all’adduttore - si è riavvicinato molto al Marsiglia che ha deciso di alzare la posta. Lo spagnolo è a un passo dal Celta Vigo ma serve l’obbligo di riscatto. E poi l’uzbeko, escluso per scelta tecnica come Volpato. E qui entra in ballo un altro affare a sorpresa. Quello che potrebbe portare Belotti a Roma. Il Gallo - che ha già giocato con Dybala a Palermo - è ancora senza squadra ed è assistito dalla moglie (quindi con commissioni ridotte). Chiede 3 milioni. Quelli che la Roma conta di tagliare sul monte ingaggi in queste ore.

A fargli spazio potrebbe essere quindi Shomurodov messo nel mirino proprio dal Torino a caccia del dopo Belotti. Intrecci di un mercato intenso che vede la Roma assoluta protagonista. Progressi anche per Bailly con il Manchester United disposto a partecipare a parte dell’ingaggio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Luglio 2022, 07:50

