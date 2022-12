Roma, come sta Wijnaldum? Tifosi in ansia per il suo recupero: ecco quando potrebbe tornare

In tanti, tra romanisti e fantallenatori, se lo chiedono: ma come sta Gini Wijnaldum? Josè Mourinho ed i tifosi della Roma sperano di riaverlo presto a disposizione dopo il brutto infortunio che gli ha fatto saltare in pratica tutta la prima parte del campionato.

Roma, Mou ct del Portogallo? No, grazie. In Algarve oggi si gioca: c'è Karsdorp

Il completo recupero del centrocampista necessita di tempo. Dopo aver svolto un programma di fisioterapia in Olanda, è tornato ormai da tempo a Roma e sta svolgendo gli ultimi step del suo percorso di recupero. Manca sempre meno al suo ritorno in campo che sembra essere previsto, però, alla fine di gennaio. Il club giallorosso non vuole forzare la mano visto il lungo stop del centrocampista olandese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Dicembre 2022, 19:30

