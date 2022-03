Diretta Roma-Vitesse 0-0: squadre a riposo, primo tempo a reti bianche

La Roma si gioca l'accesso ai quarti di finale di Europa Conference League con il Vitesse. La squadra di Mourinho si aggiudicato il match d'andata (non senza faticare), grazie a un gol di Sergio Oliveira, arrivato allo scadere del primo tempo. Avrà dunque due risultati su tre a disposizione per superare il turno. Il portoghese, match winner dell'andata, sarà assente per squalifica. Lo Special One, nonostante il derby di domenica, sceglie la formazione migliore. In avanti il ballottaggio tra Zaniolo e Felix per affiancare Abraham viene vinto dal numero 22. Sulle fasce occasione per Maitland-Niles e Vina.

Roma-Vitesse, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibañez; Maitland-Niles, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho.

VITESSE (4-3-1-2): Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer, Domgjon; Huisman; Openda, Grbic. Allenatore: Letsch.

Arbitro: Petrescu (Rom). Assistenti: Ghinguleac e Marica (Rom). IV Uomo: Birsan (Rom).

Dove vedere Roma-Vitesse

Roma-Vitesse, ritorno degli ottavi di finale di Uefa Europa Conference League, è in programma alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e DAZN. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

