Roma, l'uruguaiano Viña resta in nazionale: nessuna lesione

Matías Viña resterà con la nazionale dell'Uruguay: oggi il terzino è stato sottoposto a esami strumentali in Uruguay a seguito dell’infortunio rimediato nella partita contro il Perù che lo ha costretto a uscire dal campo al 71’ per un dolore al flessore della coscia destra. Nessuna lesione riferiscono dalla celesteste, anche se il calciatore sente ancora dolore e dovrà sottoporsi a esami più approfonditi. L’esterno salterà il match contro la Bolivia (6 settembre), ma potrebbe giocare quello con l’Ecuador (10). Il suo rientro a Trigoria è previsto per l’11, un giorno prima della ripresa del campionato contro il Sassuolo, ma non è escluso che venga anticipato nel caso in cui non dovesse giocare anche l’ultima partita. Intanto, Mourinho ha pronta l’alternativa che è Riccardo Calafiori attualmente in ritiro con l’Italia Under 21.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Settembre 2021, 09:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA