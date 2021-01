Roma verso Crotone, ma Fonseca non parte con la squadra

di Gianluca Lengua

La Roma è in viaggio verso Crotone, ma senza Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese non è salito sul volo che in queste ore sta portando la squadra in Calabria. Se non dovesse riuscire a raggiungerla domani, allora a sedere in panchina sarà Nuno Campos secondo del portoghese che quest’anno ha già guidato la squadra contro il Bologna (partita finita 5-1 per i giallorossi). Il tecnico ha preso parte alla conferenza stampa delle 15.30 annunciando due o tre cambi di formazione rispetto alla partita contro la Sampdoria, spazio, dunque, a Kumbulla e Cristante. Possibile anche l’impiego di Carles Perez in attacco.

