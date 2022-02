Roma in emergenza contro il Verona: dopo Zaniolo out anche Mkhitaryan e Shomurodov

Mourinho in piena emergenza contro il Verona. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno almeno di tre giocatori. Il primo e’ Nicolò Zaniolo. Se contro il Sassuolo, il centrocampista era rimasto fuori per squalifica, contro i gialloblù il numero 22 sarà quasi sicuramente out per un problema al quadricipite.

Come se non bastasse, ci sono problemi anche per un titolarissimo: Henrikh Mkhitaryan, sicuramente indisponibile per la partita di sabato. Esattamente come Eldor Shomurodov, e forse anche un terzo giocatore. Insomma: piove sul bagnato per lo Special One.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Febbraio 2022, 11:27

