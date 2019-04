La Roma vede il quarto posto: Pellegrini crea, Dzeko finalizza. Infortunio per De Rossi

Una vittoria che vale oro. Tre punti che proiettano la Roma in piena zona Champions League, in attesa che le altre contendenti giochino le loro partite. Solo 15 giorni fa sarebbe stato impensabile anche solo immaginare una classifica con la Roma sola al quarto posto. La ricetta con cui Claudio Ranieri ha “risvegliato” i giallorossi è semplicissima. Difesa arretrata di dieci metri, massima attenzione difensiva, rinuncia completa a costruire il gioco da dietro.



Attenzione però: la Roma è ancora convalescente. Il primo tempo dei giallorossi è stato molto al di sotto delle aspettative, con i primi venti minuti addirittura orribili. Con Marcano, adattato a sinistra, migliore in campo. La verità è che mister Ranieri aveva sbagliato la formazione. Juan Jesus non è in grado di svolgere il ruolo di terzino destro (è anche mancino di piede) e Dzeko e Schick insieme non possono giocare. Con l’ingresso in campo di Pellegrini, al posto di Schick e di un terzino vero come Florenzi, la Roma si è ritrovata e ha meritato la vittoria. Ma una menzione speciale spetta ad El Shaarawy per l'assist (meraviglioso) regalato a Dzeko in occasione del gol.



Bene ancora Mirante in porta, non solo per alcune parate decisive, soprattutto nel primo tempo, ma anche per la sicurezza che sembra trasmettere ai compagni.



Continuano intanto gli infortuni muscolari dei giocatori della Roma, in una escalation che sembra frantumare ogni record. Oggi è toccato a Daniele De Rossi, costretto a lasciare il campo proprio nel momento del gol di Dzeko.



Ultima annotazione proprio su Dzeko, primo gol all’Olimpico in questa stagione. E la conferma, qualora ce ne fosse stato ancora bisogno, che Dzeko ama giocare senza un altro attaccante accanto. Speriamo se lo ricordi anche mister Ranieri per il futuro.



Foto copertina: ANSA/CLAUDIO PERI Ultimo aggiornamento: 21:16





© RIPRODUZIONE RISERVATA