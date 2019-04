Roma, tutti vogliono Conte. In Inghilterra sicuri: aspetta lo United

Il matrimonio tra Antonio Conte e la Roma si potrebbe celebrare se non dovessero insorgere ostacoli dell’ultima ora. I giallorossi hanno avviato i contatti con il tecnico già da qualche mese, gli incontri con i dirigenti e ieri l’avvistamento all’aeroporto di Fiumicino, stanno alimentando le speranze dei tifosi di vedere sulla panchina giallorossa un tecnico vincente. La concorrenza, però, è spietata e come riferisce il tabloid inglese express.co.uk, Conte starebbe temporeggiando per aspettare il Manchester United che proprio oggi affronterà il Chelsea, sua ex squadra. Dopo l’esonero di Mourinho e l’arrivo in panchina di Solskjaer le cose in casa United sembravano essere migliorate, ma il sesto posto in classifica a tre giornate dalla fine della Premier preoccupa la proprietà che, se non dovesse centrare la qualificazione in Champions, sarebbe pronta a esonerare il tecnico norvegese. Tra le corteggiatrici di Conte c’è anche il Psg allenato da Tuchel che nonostante gli sforzi economici fatica a imporsi nella massima competizione europea. Assieme all’ex ct della nazionale, i francesi stanno valutando anche Rafa Benitez.



A Trigoria la dirigenza continua a lavorare per la prossima stagione per regalare ai tifosi un progetto vincente, a prescindere dalla qualificazione in Champions. Lo ha assicurato Francesco Totti, mentre Ranieri a richiesta diretta sull’ipotesi Conte ha fatto sapere di essere entuasista se la trattativa andasse in porto. Una domanda che a Trigoria, però, non è piaciuta perché il lavoro fatto fino ad oggi dal tecnico campione d’Inghilterra è giudicato ottimale dalla proprietà, nonostante la situazione ereditata dopo l’esonero di Di Francesco. Non è da escludere, quindi, che se il piano Conte dovesse andare in fumo, Ranieri sarebbe un serio candidato per la panchina giallorossa.

Ultimo aggiornamento: 16:41





© RIPRODUZIONE RISERVATA