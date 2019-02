Roma, Totti inaugura la nuova sede. Il premier Conte: «Lo stadio? Mi auguro presto il via al cantiere»

😍 Ecco la nostra nuova casa all'Eur 🤗#ASRoma pic.twitter.com/BQMhzamvWr — AS Roma (@OfficialASRoma) 22 febbraio 2019

Sorpresa per la Roma. Visita del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all'inaugurazione della nuova sede della As Roma. Il premier, dichiarato tifoso romanista, ha abbracciato Totti, Bruno Conti e i maggiori dirigenti giallorossi, prima di sottoporsi al rito della foto di gruppo per la quale si è messa in posa anche la sindaca Virginia Raggi. «Chi è più forte in Europa, la Roma o l'Italia?» gli ha chiesto un cronista. «Sono entrambe fortissime» ha risposto sorridendo. «C'è una grande attenzione del Governo per per il progetto dello stadio e per questa grande realtà imprenditoriale. Mi auguro che questo investimento venga presto cantierizzato, vogliamo che il 2019 sia l'anno degli investimenti». Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso dell'inaugurazione della nuova sede amministrativa della Roma, nel quartiere Eur.

Si è svolta a vial’inaugurazione della nuova sede della Roma dove saranno collocati tutti gli uffici del club tranne quello sportivo che resterà al Fulvio Bernardini di. Oltre allo stato maggiore giallorosso rappresentato dal vicepresidente, l’ad Fienga e Francesco Totti, hanno partecipato anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la sindaca Virginia Raggi. Al numero uno del governo è stata regalata una maglietta della Roma al termine del discorso tenuto davanti a una platea di circa 150 invitati: «Sono qui in veste di tifoso. La Roma mi piace, la squadra c’è, ci sono molti giovani e sono fiducioso per la Champions. Il progetto stadio mi sembra migliorato, bisogna fare un plauso all’amministrazione. Mi auguro che questo investimento venga presto cantierizzato, vogliamo che il 2019 sia l’anno degli investimenti». Ha preso la parola anche la sindaca Raggi: «Quella che è nata come squadra di calcio, piano piano si è evoluta diventando molto di più che una semplice squadra. E' un progetto imprenditoriale importante e anche questo è un ulteriore passo avanti. Le istituzioni sono qui a esprimere la loro vicinanza a tutti coloro che scommetto sulla riuscita del proprio progetto e ce la fanno. Noi istituzioni non solo siamo al vostro fianco. Sappiamo che spesso la burocrazia è molto più lenta di quanto voi imprenditori non siate. Il nostro obiettivo è velocizzare l'apparato di Governo per essere un valido supporto alle imprese. E' fondamentale per il rilancio della comunità romana e del nostro paese. Ci siamo assolutamente. In bocca al lupo per la vostra nuova avventura». Francesco Totti tra un selfie e un autografo ha dichiarato: «È giusto chiamare casa un posto dove si trascorre così tanto tempo ma soprattutto dove si parla di Roma, che è di famiglia e è una famiglia per tante persone. Resta la casa della Roma anche il centro sportivo Fulvio Bernardini, un centro su cui è stato investito molto per renderlo all’altezza del calcio moderno. Ne siamo orgogliosi, ma ha bisogno di più spazio per crescere e non era la soluzione migliore avere nel centro sportivo anche i dipendenti amministrativi».