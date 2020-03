Roma, 27 anni fa l'esordio di Totti in Serie A: «Sono stati anni d'amore»

di Gianluca Lengua

«Sono passati 27 anni di amore, di passione, di fedeltà e soprattutto la fortuna di aver indossato l’unica maglia che ho amato veramente…Un amore che non avrà mai fine».suricorda il suo esordio con la maglia della Roma contro il- avvenuto esattamente 27 anni fa - postando una foto di lui da giovane e un’altra che lo ritrae nel sottopasso dell'Olimpico nel giorno del suo addio al calcio.Nelle stories, invece, alcuni video dei suoi gol più belli. In un momento di sofferenza dovuto all’emergenza coronavirus, Totti è riuscito a scaldare gli animi dei tifosi che hanno risposto con migliaia di commenti e like al post. E non sono mancati i commenti del colleghi ed ex compagni di squadra, da(«Onore a te») ache, nonostante il suo presente alla Juventus affianco a una stella del calibro di, non esita a commentare: «Il più grande».