Roma, Totti incontra i Friedkin: per l'ex capitano un nuovo ruolo in società?

Una notizia che potrebbe far impazzire di gioia tanti tifosi della Roma: il ritorno di Francesco Totti in società appare più vicino. L'ex capitano ha infatti incontrato, grazie a Guido Fienga, i nuovi proprietari, Dan Friedkin e suo figlio Ryan, per conoscersi ma non solo.

A rivelarlo è La Gazzetta dello Sport: decisivo per l'incontro è stato l'ad Guido Fienga, che è rimasto in ottimi rapporti con Francesco Totti anche dopo il burrascoso e polemico addio dell'ex capitano alla società giallorossa. «È stata l'occasione per conoscersi meglio, guardarsi negli occhi e anche piacersi. Ma, soprattutto, per capire come iniziare a poter lavorare insieme» - si legge - «A Totti è stato offerto un ruolo rappresentativo, diciamo da bandiera istituzionale del club. Francesco ha ringraziato, a sua volta rilanciando: va bene fare la bandiera ma parallelamente ci deve essere anche un ruolo operativo. Di fatto, non è un segreto che Totti si veda bene nei panni del direttore tecnico»..

