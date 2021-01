Roma, positivo il ds Tiago Pinto. Fonseca negativo, parte per Crotone

Tiago Pinto è di nuovo positivo al Covid-19. Il nuovo ds giallorosso, sbarcato ieri nella capitale, era già risultato contagiato tredici giorni fa a Lisbona. Poi, presumibilmente da negativo, si è messo in viaggio per Roma e ieri sera è stato a stretto contatto con Paulo Fonseca per parlare di mercato. Nel pomeriggio di oggi è arrivata la notizia della positività di Pinto che ha obbligato anche il tecnico portoghese a restare a Roma e non seguire la squadra a Crotone. Fonseca non è partito in via precauzionale ma in serata è arrivata la negatività al tampone.

L'allenatore potrebbe quindi imbarcarsi domani per la Calabria. Inizialmente filtrava per una gastroenterite, ma in serata il mistero è stato risolto. Lo stesso dovrebbe valere per alcuni dirigenti di Trigoria tra cui Ryan Friedkin. ​ Per Fonseca, essendo stato a stretto contatto con il GM della Roma, il club ha voluto fare un ulteriore check con un altro tampone che è risultato negativo. A mezzanotte, invece, il restante gruppo squadra sosterrà un ulteriore Covid test per far sì che possa giocare domani alle 15.

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Gennaio 2021, 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA