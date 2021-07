La Roma batte la Ternana 2-0: Dzeko torna capitano

di Gianluca Lengua

La Roma batte la Ternana 2-0 (gol di Perez e Kumbulla) ed Edin Dzeko torna capitano dopo 184 giorni dalla lite con Paulo Fonseca che lo ha messo ai margini della rosa per oltre un mese a cavallo tra gennaio e febbraio scorsi. Un altro messaggio dopo quello lanciato dallo Special One in cui ha dato la fascia a Nicoló Zaniolo nel secondo tempo della prima amichevole con il Montecatini (10-0).

Nel primo tempo Mourinho ha scelto Mancini-Smalling come coppia di centrali, davanti spazio a Mayoral e sulla linea della trequarti Perez, Zalewsky ed El Shaarawy. Nella ripresa impiegato Dzeko con Zaniolo e Mkhitaryan. Non hanno giocato per infortunio Pellegrini, Veretout e Calafiori. Mercoledì prossimo la terza amichevole contro la Triestina (ore 21) finalmente in chiaro e a porte aperte.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Luglio 2021, 20:55

