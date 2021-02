La Roma a Braga, caccia alla quinta qualificazione contro i club portoghesi in 60 anni

Manita portoghese, l’obiettivo della Roma. No, non segnare cinque reti al Braga stasera, che certo sarebbero una bella iniezione di fiducia per gli uomini di Fonseca, ma “manita portoghese” perché stasera potrebbe essere la quinta volta nella storia del club giallorosso che si supera una squadra portoghese in Europa, negli scontri diretti (e quattro sono le eliminazioni). Un dato spartiacque, quindi, anche per i numeri e le statistiche dei giallorossi che hanno anche incontrato un club portoghese in un girone eliminatorio (Sporting Lisbona), con alla fine la Roma che ha passato il turno e i bianco-rossi no (e comunque nella doppia sfida era finita con una vittoria della Roma e un pareggio).

Interessanti i numeri delle sfide con le avversarie portoghesi, come ci fa notare Soccer Data che ha curato e pubblicato una dettagliata statistica dal 1963 a oggi. Stasera la Roma affronta un club lusitano per la ventesima volta, non poco, ma mai prima di questi sedicesimi di Europa League, una squadra come il Braga. Mancava all’appello lo Sporting Clube de Braga, appunto, il nome esatto in tipico stile portoghese. I biancorossi non sono certo il Porto, il Benfica e nemmeno lo Sporting Lisbona come vittorie e titoli delle competizioni nel proprio Paese; non hanno mai vinto lo scudetto e vantano due coppe di Portogallo e due Coppe di lega portoghese, con anche un illusorio successo in Intertoto Cup, in bacheca.

Soccer Data di Marco D’Avanzo si è anche divertita a mettere in classifica i giallorossi protagonisti delle 19 sfide fin qui con club del portogallo. Ne è uscito fuori un gustoso amarcord: il più forte marcatore della Roma in queste partite è stato il russo Alenichev con 3 reti, poi Zaniolo e Montella con 2 gol a testa. I giocatori con più presenze sono stati invece Daniele De Rossi e Sebino Nela con 6 gare disputate a testa; insomma, tuta gente che ha lasciato il segno (o lo sta lasciando e lo lascerà, nel caso di Zaniolo). Anche per questa bella tradizione, la Roma parte favorita nella sfida di stasera con il Braga, non solo per i due gol di vantaggio firmati all’andata che pure sono importantissimi. Appuntamento alle 21 in tv, quindi. Per le statistiche e i prossimi numeri futuri della Roma in Europa, c’è ancora tempo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Febbraio 2021, 18:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA