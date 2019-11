Roma, si ferma Spinazzola: non parte per la Germania per un problema muscolare

Leonardo Spinazzola alza bandiera bianca per un affaticamento muscolare. Il terzino non è partito con la squadra per la trasferta in Germania dove la Roma domani alle 21 sfiderà il Borussia Mönchengladbach. In dubbio anche la sfida al Tardini contro il Parma prevista per domenica prossima alle 18, è la terza volta in stagione che l’ex Juventus si ferma per un problema muscolare e lo fa in uno dei periodi di miglior resa da quando veste la maglia giallorossa. Sono partiti per la Germania anche Fuzato e Cetin nonostante non siano inseriti in lista Europa League: la Roma, infatti, non rientrerà nella Capitale prima di domenica sera perché da Dusseldorf raggiungerà direttamente Parma. Il motivo? Troppi viaggi potrebbero stressare i calciatori e diminuire la resa in allenamento. Mercoledì 6 Novembre 2019, 16:18







