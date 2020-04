Roma, Spinazzola dice sì alla riapertura: "Serve a noi, ma anche all'economia italiana"

Ripartire con il calcio e rilanciare l’economia italiana. In un’intervista a Sky Sport Spinazzola, spiega i motivi per cui farebbe ricominciare il campionato: “Non vediamo l’ora di tornare. Adesso vediamo cosa decide il Governo, poi con la Roma che prenderà tutte le precauzioni e ci metterà in sicurezza tutta Trigoria, ne sono sicuro. Il calcio - aggiunge Spinazzola - può servire ad altre aziende per mettere in sicurezza tutto l’ambiente lavorativo con protocolli sanitari adeguati, così che tutti i dipendenti possano stare tranquilli e lavorare”. A proposito di dipendenti, i giocatori della Roma copriranno la parte mancante degli stipendi dei lavoratori del club in cassa integrazione: “Ci sembrava giusto, loro ci sono sempre dietro e fanno tutto per noi”.

Il terzino, a un passo dall’Inter a gennaio prima dello stop di Marotta per questioni fisiche, ha parlato anche della sua esperienza giallorossa: “La Roma per me è allegria. Mi è sempre piaciuta. Alla Juve giocavo con dei fenomeni, soprattutto mentalmente, ora sono qui e spero di tornare in Champions con la Roma. Anche se sarà dura è il nostro obiettivo vero e proprio”. Un altro obiettivo è l’Europeo rinviato al 2021: “Sì, la Nazionale è il sogno di tutti. Guardi già da piccolo mondiali ed europei e sogni di arrivare lì e giocare per tutti gli italiani che ti guardano. È un peccato di non giocarlo ora ma non vedo l’ora di partecipare. Sono entrato in Nazionale nel 2018 e non siamo andati ai mondiali, è stato un dispiacere enorme. Voglio e vogliamo fare un grande europeo.”. Paradossalmente Leonardo si giocherà il posto proprio con quel Florenzi che è andato in prestito a gennaio al Valencia e che ora cerca un’alternativa italiana proprio per tenersi stretto il posto in azzurro con Mancini. Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Aprile 2020, 19:19



