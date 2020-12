Roma, Leonardo Spinazzola “ha l'oro in bocca”: «Il segreto della mia rinscita? Il mio dentista»

«Non avevo mai iniziato così bene la stagione in carriera. Il segreto? Il dentista, mi ha cambiato la vita». La rivelazione di Spinazzola ha stupito tutti, compreso l’ex compagno Petagna che ha dato vita con il terzino a un curioso siparietto. C’è da prenderlo sul serio, però, viste le prestazioni da top player dell’azzurro che in passato ha sofferto per tanti problemi muscolari, tanto da convincere l’Inter un anno fa a bloccarne il trasferimento. Oggi Spinazzola è il miglior terzino per rendimento della serie A.

Il dentista in questione è il dottor Daniele Puzzilli. Un volto noto nel calcio capitolino visto che sono decine i giocatori (da Milinkovic a Pellegrini, passando per Florenzi e Luis Alberto) ai quali ha cambiato la vita. Puzzilli, il cui studio ha sede all’Eur, tramite Leggo ringrazia Spinazzola e svela il segreto: “Ha fatto il finimondo (ride, ndr). Mi sono arrivati tantissimi messaggi anche se è un discorso che io porto avanti da 25 anni con la mia professione. Ho risolto anche i problemi di Luis Alberto, anche se ci fu meno clamore. La bocca può essere causa di una serie di problemi ricorrenti non ottimizzati.

Un dente del giudizio o un’infezione come è accaduto a Florenzi che è venuto da Parigi per curarsi. Oppure un occlusione come capitato a Pellegrini. Spinazzola aveva un’alterazione dell’appoggio dentale che abbiamo risolto con un bite invisibile che non dà fastidio durante la gara e permette con esami elettronici equilibrio e performance ottimizzate. Si risolvono molte problematiche del corpo grazie alla cura dentistica”.

Si tratta di un apparecchio invisibile posto sull’arcata inferiore, che ha permesso a Spinazzola di calibrare l’occlusione e di riequilibrare le articolazioni. Così anche i suoi muscoli sono meno stressati e per questo meno soggetti a problemi. Anche Paulo Fonseca ringrazia.

