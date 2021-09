Roma, sospiro di sollievo Diawara: ancora bloccato per il colpo di Stato in Guinea, ma sta bene

Sospiro di sollievo per Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma è ancora fermo in hotel a Conakry, in Guinea, dove dalle scorse è bloccato (e la partita con il Marocco è stata rinviata) a causa del colpo di stato organizzato da corpi speciali dell'esercito che hanno annunciato di aver catturato il presidente Alpha Condè.

Dopo la paura delle scorse ore, con la Roma che aveva provato a contattare su WhatsApp il giocatore senza però ricevere risposta nonostante fosse "online", un primo sospiro di sollievo: nonostante il caos, il giocatore sta bene così come tutti i suoi compagni di squadra.

Come appreso da Forzaroma.info, al momento si trovano ancora in albergo dove stanno attendendo che la situazione in aeroporto si sblocchi per poter salire sul primo volo e rientrare a Roma. Già da ieri sera invece il Marocco, che contro la Guinea avrebbe dovuto giocare, ha lasciato il suo hotel ed è tornato nel proprio Paese. Virali sui social i video pubblicati da Amrabat e da altri calciatori - molti dei quali della nostra Serie A - che hanno testimoniato la confusione che regna in Guinea in queste ore.

