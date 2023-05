Siviglia-Roma, tifosi giallorossi entrano allo stadio «due a due con un solo biglietto»: la denuncia in un video Non è chiaro in quanti abbiano effettivamente utilizzato questa tecnica per accedere allo stadio e se possa aver creato qualche disordine sugli spalti





Caos ai tornelli della Puskas Arena di Budapest prima della finale di Europa League fra Roma e Siviglia. Secondo quanto denunciato da "El Chiringuito Tv" con un video pubblicato sui social, alcuni tifosi giallorossi sarebbero riusciti a entrare pur essendo sprovvisti di biglietto. Come? Semplicemente passando «due a due» ai tornelli con un solo biglietto. Le immagini, molto eloquenti, testimoniano questo. Non è chiaro in quanti abbiano effettivamente utilizzato questa tecnica per accedere allo stadio e se ciò possa aver creato qualche disordine sugli spalti. ‼️¡SE ESTÁN COLANDO EN EL ESTADIO!‼️



😳Aficionados de la Roma acceden al estadio de la final de dos en dos con cada entrada.



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/iajrKwz5c7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2023 Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 21:56



