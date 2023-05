Roma-Siviglia, dove guardarla in tv (anche in chiaro) e chi saranno i telecronisti

di Redazione web

La Roma insegue la storia. A un anno dalla finale di Conference League vinta contro il Feyenoord, i giallorossi guidati da Jose Mourinho si ritrovano in un'altra finale europea, stavolta in Europa League contro il Siviglia, una habitué di questi palcoscenici dato che questo trofeo lo ha vinto per sei volte. Ma dove si può guardare in tv la finalissima della Roma contro Lamela e compagni?

Roma-Siviglia, dove guardare la finale

I diritti televisivi dell'Europa League sono stati acquisiti per questa stagione sia da Sky Sport sia da Dazn: come tutte le partite precedenti, si potrà dunque guardare la partita su entrambe le piattaforme. Ma non solo: Roma-Siviglia sarà infatti visibile anche in chiaro su Rai1, a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1.

Roma-Siviglia, chi saranno i telecronisti

Il racconto su Rai1, curato e coordinato da Alessandro Antinelli, sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, con gli interventi da bordocampo di Tiziana Alla e le interviste di Marco Lollobrigida. In studio, con Simona Rolandi, Sebino Nela e Lele Adani. Su Dazn verrà raccontato da Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, mentre su Sky telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

