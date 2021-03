Roma-Shakhtar Donetsk 1-0 diretta: occasione per Moraes. Pau Lopez salva il risultato

27' - Lo Shakhtar vicino al pareggio: Dodo è libero sulla sinistra e serve Moraes al centro: Pau Lopez riesce ad opporsi scegliendo il tempo giusto

25' - Roma in vantaggio: Mkhitaryan serve Pedro sul centro sinistra, lo spagnolo innesca Pellegrini che con l'esterno destro riesce a beffare Trubin in uscita

23' - Pellegrini prova a lanciare Karsdorp sulla destra: palla troppo lunga e l'olandese non può arrivarci

20' - Pellegrini a terra. Il capitano colpito da una gomitata involontaria di Alan Patrick

18' - Lo Shakhtar prova a ripartire con Moraes ma Karsdorp e Mancini riescono a chiuderlo e ripartire

11' - Pellegrini conclude a rete ma la palla termina sul fondo. Il capitano viene segnalato in posizione di fuorigioco

6' - Villar vicino al gol. Lo spagnolo da calcio d'angolo prova a deviare, Trubin riesce a respingere sulla linea

4' - Conclusione di Tyson, Pau Lopez blocca a terra

1'- La Roma batte il calcio d'inizio

La Roma affronta lo Shakhtar Donetsk per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Contro la sua ex squadra, Fonseca lancia Mkhitaryan centravanti con Pellegrini e Pedro alle sue spalle. Diawara e Villar comporranno la coppia di centrocampo mentre in difesa, fiducia a Kumbulla che giocherà accanto a Cristante e Mancini. Per il match dell'Olimpico, il tecnico degli ucraini, Luis Castro si affida al suo 4-3-3- con Taison e Moraes in avanti.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Kumbulla, Cristante; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Mkhitaryan.

All: Fonseca

SHAKHTAR DONETSK: Trubin; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Marlos, Maycon, Alan Patrick; Tete, Moraes, Taison.

All: Castro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Marzo 2021, 21:27

