Mourinho, sfregiato il murale di Harry Greb dedicato alla vittoria della Roma in Conference League

José Mourinho vincitore, come Giulio Cesare: sfregiato nella notte, a Roma, il murale realizzato dallo street-artist Harry Greb per festeggiare la conquista della Conference League.

L'opera, realizzata da Harry Greb nei pressi della fermata Circo Massimo della Metro B, è stata deturpata da ignoti, che hanno letteralmente strappato il volto di José Mourinho e lo stemma storico della Roma raffigurato sul pallone che lo 'Special One' porta sulla mano sinistra (mentre in quella destra c'è la coppa europea conquistata lo scorso 25 maggio).

Non sembra davvero esserci pace per certi murales a Roma. Si pensi, ad esempio, allo storico ritratto di Francesco Totti a Monti, più volte deturpato e sempre ripristinato all'originale splendore. Quasi sicuramente, anche il murale di José Mourinho verrà 'restaurato', visto anche il viavai di tifosi che si recano sul posto per scattare una foto all'opera.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Giugno 2022, 16:36

