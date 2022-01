Roma, quasi fatta per Sergio Oliveira del Porto: arriverà in prestito con diritto di riscatto

Dopo Maitland-Niles ecco il secondo rinforzo per Mourinho. Sergio Oliveira del Porto, infatti, sarà il prossimo colpo di calciomercato della Roma. La possibilità di vedere il 29enne a Roma sta diventando certezza: la trattativa si basa su un prestito con diritto di riscatto e parte da 15 milioni e potrebbe arrivare anche a 18 attraverso i bonus. L'accordo è stato trovato si attende solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare entro domani.

L'arrivo di Sergio Oliveira sarebbe facilitato proprio da Jorge Mendes, agente del giocatore e di Mourinho che ha spinto molto per la cessione visto il poco impiego in questa stagione. Il giocatore è stato a un passo dal vestire la maglia della Roma anche la scorsa estate, ma i tempi del calciomercato non hanno permesso al gm Tiago Pinto di chiudere in tempo la trattativa. Oliveira, infatti, aveva mandato messaggi abbastanza chiari attraverso Instagram seguendo il profilo della Roma e quello di Pellegrini, ma le resistenze degli esuberi a lasciare Trigoria avevano messo in stand-by la trattativa. Trattativa che, però, che è ripresa nei primi giorni di mercato. Sarà Oliveira, dunque, il centrocampista per Mourinho che permetterà a Cristante e Veretout di rifiatare e al tecnico di fare turnover. E forse potrebbe non essere l’unico.

