Roma, tesoretto Schick da 30 milioni: il Lipsia lo vuole confermare

Un tesoretto inaspettato. E’ quello che la Roma può trovare in Germania, più precisamente a Lipsia dove nelle ultime ore è cambiata radicalmente la situazione di Patrik Schick. L’attaccante ceco, acquisto più caro della storia giallorossa, è stato ceduto la scorsa estate in prestito al club tedesco con un diritto di riscatto da 29 milioni. Dopo un inizio difficile Schick ha trovato continuità di prestazione e 7 gol.

“Il Lipsia è stata la scelta giusta, qui sono felice”, il messaggio chiaro sul futuro e la sua volontà di rimanere in Bundesliga. Anche il suo agente ha detto chiaramente di non voler tornare a Roma dove l’attaccante ha trovato più fischi che successi. La crisi derivante dal coronavirus sembrava aver convinto il Lipsia, però, a rinunciare al riscatto. Nelle ultime ore la situazione sembra cambiata. Da novembre - dopo un infortuinio - Schick ha trovato un posto da titolare e la fiducia del tecnico Nagelsmann che lo sta valutando anche in ottica futura, vista la probabile cessione di Timo Werner. Il Lipsia quindi si sarebbe deciso a versare nelle casse giallorosse i ventinove milioni di euro negoziati all'inizio del prestito rinunciando ad altri riscatti. I soldi non sono un problema per il club della Red Bull, sopratutto se dovesse qualificarsi in Champions League. Un toccasana per le casse giallorosse e per Petrachi che potrebbe investire la cifra per arrivare a Kean dell’Everton. Resterà a Granada pure Gonalons mentre sono da risolvere le questioni legate ai riscatti (difficili) di Coric all’Almeria, Karsdorp al Feyenoord e soprattutto Florenzi al Valencia. L’ex capitano avrebbe ricevuto nelle ultime ore le avance del Siviglia di Monchi. Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Aprile 2020, 19:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA