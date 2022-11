Roma, è sbarcato Solbakken: contratto fino al 2027

di Francesco Balzani

Finalmente Ola Solbakken è sbarcato a Roma per restarci. Dopo mesi di trattative e scontri con il Bodo Ola, il norvegese è arrivato a Fiumicino intorno alle 13:50 con un volo proveniente da Bruxelles. Ad accompagnarlo la fidanzata e il procuratore. Svolgerà le visite mediche e firmerà un contratto fino al 2027. E’ lui il primo rinforzo per Mourinho che però non potrà convocarlo per la tournée in Giappone. I giallorossi domani pomeriggio voleranno verso il Sol Levante dove giocheranno anche due amichevoli. Per gennaio il tecnico si aspetta anche altri investimenti ma prima bisognerà vendere. Karsdorp, anche oggi assente a Trigoria, ha rotto con il club e verrà ceduto. Anche Shomurodov è in uscita, l’uzbeko piace molto alla Cremonese. L'attaccante norvegese vestirà la maglia della Roma dopo 20 gol e 24 assist in 91 partite con il Bodø/Glimt.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA