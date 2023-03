Roma-Sassuolo, la pañolada dei tifosi giallorossi contro la squalifica di Mourinho

di Francesco Balzani

Per Roma-Sassuolo all'Olimpico José Mourinho non è in panchina, ma i tifosi lo acclamano lo stesso. Durante la lettura delle formazioni lo speaker ricorda che in panchina c’è Salvatore Foti, ma poi aggiunge: “Lui c’è sempre. Nulla e nessuno fermerà la nostra passione”. Poi lo chiama e lo stadio acclama in massa José Mourinho, più di una volta. Il suo nome gridato a voce piena e poi un grande applauso. Poi in tribuna Tevere ecco la panolada: fazzoletti bianchi a sventolare in segno di protesta verso la mancata cancellazione della squalifica per il caso Serra. Mourinho salterà anche il derby.

E tre striscioni. due in Tevere: "con Mourinho a difesa della Roma" e "in campo vogliamo 11 Mourinho". Uno in curva Sud: " chiunque difende i colori di Roma è nostro alleaato. Daje Mourinho"

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 18:10

