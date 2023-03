Roma-Sassuolo 3-4, le pagelle: Kumbulla sciagurato, Abraham sbuffa soltanto

di Francesco Balzani

RUI PATRICIO 5,5 Due gol immediati, sui quali ha giusto le colpe di non aver svegliato il reparto davanti a lui. Non c’era abituato, almeno non in casa. Stavolta non salva.

KUMBULLA 3 Una sciagura totale. Quando l’albanese parte dall’inizio la difesa perde certezze, e soprattutto incassa gol e figuracce. Sul secondo ha ancora la faccia appoggiata sul cuscino. Poi scalcia Berardi a terra dopo aver rimediato un calcio sugli attributi e rimedia rosso e rigore, quest’ultimo non c’era. Resta una idiozia

SMALLING 5,5 Il giallo dopo 8 minuti, ma gli viene da ridere per l’eccessiva severità dell’arbitro. Si innervosisce e paga con 5 minuti amnesia collettiva ma resta l’unico ad opporsi con tutto il corpo e l’anima sugli attacchi del Sassuolo.

IBANEZ 5 Anche la sveglia di Roger è settata con un fuso orario anomalo. Tante dormite su Laurentiè e qualche errore in uscita non da lui

ZALEWSKI 6 Il primo gol in serie A magari se lo aspettava diverso. L’arcobaleno del polacco toglie un bel po’ di nubi nere dal cielo, ma il temporale arriva lo stesso. (76’ Volpato sv)

MATIC 5,5 Appare stanco, e non riesce a dirigere l’orchestra come al suo solito. Poi Fabbri non gliene perdona mezza (11’st Camara 5: chi si rivede. E quanti errori, uno pure sul gol del poker)

BOVE 4,5 Ha un compito preciso, interrompere i tentativi di ripartenza di Berardi e Laurentiè. Lo fa male quando apre l’autostrada per il gol del vantaggio emiliano, e pure sul bis non sembra un fulmine. (1’st Karsdorp 5: Equilibri fragili, difficili da non infrangere)

SPINAZZOLA 6 Nel duello azzurro con Berardi finisce al tappeto dopo nemmeno un quarto d’ora. Leo si rialza e serve un assist preciso per Zalewski riportando vivo il match. (1’st Dybala 7: entra e compie subito una magia che risveglia un Olimpico ancora scosso dagli errori di Fabbri e Kumbulla. Sfiora il bis col cucchiaio)

EL SHAARAWY 5 Cerca di dare profondità di manovra ma non garantisce gli equilibri solitamente serviti da Pellegrini. Non è da notte europea.

ABRAHAM 4,5 Sbuffa e chiedendo palle pulite senza però fare molto per meritarle. Quando gli arrivano non caccia la porta. Basta alibi. (76’ Majchrzak sv)

FOTI 5,5 La Roma ha qualche amnesia di troppo e paga l’assenza iniziale di qualche titolare, ma senza i clamorosi errori di Fabbri staremmo parlando di un’altra partita. Poi ormai è chiaro: nelle settimane europee l’inciampo è garantito.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Marzo 2023, 21:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA