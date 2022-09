Lazio, buone notizie per Sarri: recuperati Immobile e Lazzari. Con lo Spezia inizia il tour de force

di Enrico Sarzanini

ROMA - Sarri recupera Lazzari e Immobile. La Lazio è pronta ad affrontare il lungo tour del force prima della lunga sosta per il Mondiale con due buone notizie: domenica allo stadio Olimpico alle 12.30 arriva lo Spezia, prima di una serie di 12 gare da affrontare in poco più di un mese. Lazzari, reduce da una lesione al flessore, ieri è tornato in gruppo e dunque potrà rientrare nella lista dei convocati, viste le tante gare di fila probabile che l'esterno parta dalla panchina. Notizie positive anche per Immobile che ieri, a margine della presentazione in Vaticano della Partita della Pace (che si terrà il prossimo 14 novembre all'Olimpico) ha fatto il punto sulla sua condizione fisica ed ha spento la polemica che lo avrebbe visto costretto suo malgrado a non partire per la sfida di Nations League in Ungheria: «E' stato creato un caso inutile ha detto - C'è stata la situazione della mia foto in partenza ma stavo soltanto aspettando che scendesse dall'aereo Mancini che era andato a votare. E' stata una casualità, stavo per partire nonostante non potessi giocare, poi alla fine anche lui era d'accordo che dovessi tornare a casa per le visite, era inutile fare il viaggio».



Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Settembre 2022, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA