Roma-Sampdoria, le pagelle: Smalling incerto, Abraham ko

RUI PATRICIO 6 Essenziale sui pochi tiri che gli capitano. Trema sul palo e si arrende su Gabbiadini senza colpa

MANCINI 6 Mura un paio di tentativi ma pure lui non ha il mordente di Bergamo

SMALLING 5,5 Beautiful per un tempo. Poi commette due errori non da lui da cui nascono il palo di Candreva e il gol di Gabbiadini. Sfortunato

IBANEZ 5,5 Vedi sopra. Perde concentrazione proprio a un passo dalle meritate ferie dopo un buon inizio stagione

KARSDORP 5,5 Serata poco audace in cui finisce col contenere Augello più che provare a far male

VERETOUT 6 Il Mercurio di Bergamo ha qualche messaggio divino per le punte che però non sono in palla. Nella ripresa cala (22’st Shomurodov 6,5: gode a metà. Gol di prepotenza, ma sul pari ha pure lui delle colpe)

CRISTANTE 6 E’ quello che al cenone parla poco ma sparecchia. Bada al sodo, ma si poteva osare di più

MKHITARYAN 6,5 Apre le audizioni fornendo assist a profusione ad Abraham e gli altri. Nessuno passa il provino

VINA 5,5 A Natale sono tutti più buoni? Lui no. Legna Candreva, ma è poco preciso (22’st El Shaarawy 5,5: si vede che non è al meglio)

ZANIOLO 6 Fa rombare il motore ma quando è il momento di mettere la quarta si blocca. Trova pure due volte Falcone sulla strada

ABRAHAM 6 Vedi Bergamo e poi copi, o quasi. Ma stavolta angola troppo il tiro. La caviglia lo frena pochi secondi dopo l’inizio della ripresa (2’st Felix 5: si divora un gol e non è mai lucido)

MOURINHO 5,5 Quale è la vera Roma? Quella schiacciasassi di Bergamo o quella timida e confusa vista con la Samp?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 20:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA